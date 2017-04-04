Губернатор Ленобласти поехал на работу на метро
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня утром поехал на работу на метро, чтобы поддержать петербуржцев, которые после теракта, случившегося накануне, боятся спускаться в подземку.
Дрозденко вошел на станцию метро «Чкаловская» около 8 утра и поехал до станции «Технологический институт», где возложил цветы к импровизированному мемориалу. После этого губернатор поехал на работу до станции «Чернышевская».
3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. В результате погибли 11 человек, более 50 пострадавших находятся в больницах. По последним данным, теракт совершил смертник-одиночка, которым оказался 22-летний уроженец Киргизии, сообщает Ura.ru.
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