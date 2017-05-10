Губернатор Кубани посоветовал Украине не дразнить казачество

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев порекомендовал киевским властям не дразнить казачество.

Комментируя высказывание украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что восстановление авиасообщения с Россией возможно только после возвращения якобы захваченной Кубани, он напомнил, что казаки всегда защищали данный регион как российскую территорию.

Кондратьев подчеркнул, что Кубань никогда не была и не будет украинской.

«Если у Украины существует дефицит сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то это не значит, что его надо решать за счет Кубани. Когда Екатерина II жаловала запорожским казакам в пользование Российскую землю для создания казачьих куреней, она не могла взять в расчет продовольственные проблемы современной Украины», - приводится высказывание губернатора на сайте администрации края.

Кондратьев также пообещал снабдить Омеляна учебниками по истории и географии, дабы он смог восполнить пробелы в знаниях.

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