Губернатор Кубани посоветовал Украине не дразнить казачество
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев порекомендовал киевским властям не дразнить казачество.
Комментируя высказывание украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что восстановление авиасообщения с Россией возможно только после возвращения якобы захваченной Кубани, он напомнил, что казаки всегда защищали данный регион как российскую территорию.
Кондратьев подчеркнул, что Кубань никогда не была и не будет украинской.
«Если у Украины существует дефицит сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то это не значит, что его надо решать за счет Кубани. Когда Екатерина II жаловала запорожским казакам в пользование Российскую землю для создания казачьих куреней, она не могла взять в расчет продовольственные проблемы современной Украины», - приводится высказывание губернатора на сайте администрации края.
Кондратьев также пообещал снабдить Омеляна учебниками по истории и географии, дабы он смог восполнить пробелы в знаниях.
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