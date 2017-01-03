Губернатор Кемеровской области пожаловался Медведеву на подорожание бензина
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева остановить рост цен на бензин в регионе, сообщили в пресс-службе обладминистрации.
Как уточняется в материале, стоимость бензина АИ-92 в 2016 году поднималась пять раз, а с 1 января 2017 года в регионах Сибири вновь выросла стоимость всех видов бензина.
Отмечается, что в среднем цены вновь были повышены на 20 копеек за литр. В Кузбассе литр бензина составляет порядка 34 рублей.
- Причину роста цен и механизм ценообразования компании-монополисты населению не объясняют, - добавили в пресс-службе. Об этом сообщает ТАСС.
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