Губернатор Кемеровской области пожаловался Медведеву на подорожание бензина

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева остановить рост цен на бензин в регионе, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Как уточняется в материале, стоимость бензина АИ-92 в 2016 году поднималась пять раз, а с 1 января 2017 года в регионах Сибири вновь выросла стоимость всех видов бензина.

Отмечается, что в среднем цены вновь были повышены на 20 копеек за литр. В Кузбассе литр бензина составляет порядка 34 рублей.

- Причину роста цен и механизм ценообразования компании-монополисты населению не объясняют, - добавили в пресс-службе. Об этом сообщает ТАСС.