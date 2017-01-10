Губернатор Кандагара ранен в результате еще одного теракта в Афганистане

Во время встречи между губернатором провинции Кандагар, главой полиции и высокопоставленным дипломатом из ОАЭ, которая проходила в одном из отелей, прогремел взрыв.

Как утверждают очевидцы, глава полиции и иностранный дипломат не пострадали, а губернатор Кандагара получил ранение, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TOLO News.

Ранее сообщалось, что 10 января в Кабуле у правительственного здания недалеко от российского посольства был совершен двойной теракт, жертвами которого, по последним сведениям, стали 38 человек.

Ответственность за теракт взяло на себя движение «Талибан» (запрещенная в РФ организация).