Губернатор Донецкой области сожалеет о невозможности перекрыть Донецку воду

Губернатор Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский выразил сожаление невозможностью перекрыть водоканал «Северский Донец-Донбасс», обеспечивающий водой Донецк.

По его мнению, такая мера невозможна, так как под отключение попадет подконтрольный Украине Мариуполь.

Жебривский пояснил, что идея об отключении Донецка от водоканала появилась у него в связи с долгами, так как самопровозглашенная Донецкая народная республика почти три года назад перестала платить за поставляемую воду.

В декабре 2016 года украинские власти попытались отключить водоснабжение в Луганске. Тогда без воды остались более миллиона жителей. Власти Украины обвинили ЛНР в долгах, однако позже восстановили подачу воды.

В ночь на 25 апреля власти Украины прекратили подачу электроэнергии в ЛНР, сообщает «РИА Новости».

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