Грызлов разъяснил условия введения полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе
Полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов объяснил, при каких условиях возможно введение полицейской миссии на линии соприкосновения.
По его словам, это станет возможным только после создания на линии соприкосновения так называемых «зон безопасности». В эти районы могут быть направлены сотрудники ОБСЕ с табельным оружием.
- В настоящее время идет процесс разведения сторон в ранее согласованных точках. После реализации данных решений возможно введение в места разведения сторон полицейской миссии ОБСЕ, вооруженной табельным оружием, если, конечно, к такой деятельности будет готова сама эта международная организация, - цитирует Грызлова ТАСС.
Ранее лидеры ДНР и ЛНР заявили, что категорически возражают против введения вооруженных отрядов ОБСЕ на территории республик.
Договоренность о введении полицейской миссии ОБСЕ в Донбасс была достигнута на недавней встрече лидеров «нормандской четверки» в Берлине.
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