Грызлов призвал Порошенко объявить «широкомасштабную амнистию» к Рождеству

Полномочный представитель РФ в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов обратился к президенту Украины Петру Порошенко с призывом объявить к Рождеству «максимально широкую амнистию».

- Я уже обращался к Петру Порошенко с призывом объявить максимально широкую амнистию к Рождеству. Непременно, мы будем продолжать эту работу в Контактной группе, пока люди не вернутся в свои семьи, - сказал Грызлов в интервью ТАСС.

Ранее, 7 декабря украинская сторона заявила о готовности до Нового года организовать обмен пленными в Донбассе по формуле 42 своих военнослужащих на 228 военнослужащих провозглашенных республик.

Вместе с тем в ДНР и ЛНР рассчитывают передать Киеву 47 человек в обмен на 618 жителей республик, то есть по формуле «всех на всех». Этому препятствует отсутствие на Украине закона об амнистии, прописанного в Минских соглашениях в качестве одного из основных пунктов.