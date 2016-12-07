Грызлов обвинил Киев в нежелании выполнять политическую часть Минских соглашений

Выступая перед журналистами по итогам заседания политической подгруппы Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, полномочный представитель РФ на переговорах Борис Грызлов заявил, что Киев уклоняется от выполнения основных пунктов Минских соглашений.

- Должен с сожалением отметить, что официальный Киев пытается уйти от обсуждения политической повестки, подменяя ее пунктами из сферы экономики и гуманитарных вопросов, - цитирует Грызлова ТАСС.

Полпред России на переговорах отметил три ключевых итога прошедшего заседания.

- Во-первых, попытки украинской стороны сконцентрироваться только на вопросах гуманитарного блока и экономики, выглядят как действия, направленные на затягивание всего процесса мирного урегулирования. Во-вторых, невозможно решить экономические и гуманитарные вопросы, не решив ключевые моменты, связанные с безопасностью и политической реформой, зафиксированной в Минских соглашениях. В-третьих, пока Киев не объявит амнистию для всех участников событий на юго-востоке Украины, не согласится на формулу обмена пленных «всех на всех», прописанную в Комплексе мер, сложно представить прогресс по гуманитарным вопросам. А без отмены экономической блокады отдельных районов Донбасса, введенной Киевом, невозможно продвигаться в решении накопившихся вопросов в экономике, - подчеркнул Грызлов.

По мнению Грызлова, выполнение украинской стороной политического пакета Минских соглашений является ключом к решению всех остальных задач по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

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