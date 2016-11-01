Грузовой самолет разбился в Индонезии

В Индонезии потерпел крушение транспортный самолет компании Trigana Air Service. Воздушное судно предназначалось для перевозки грузов.

Ранее сообщалось, что в провинции Папуа пропал самолет. Известно, что он вылетел из города Тимика в воскресенье вечером и пропал с радаров менее чем через час после взлета. Спасатели Индонезии проводили поисковую операцию.

Выяснилось, что обломки лайнера находятся возле города Джила. По предварительным данным, самолет врезался в гору, сообщает РГ. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.