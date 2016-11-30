Два грузовика столкнулись в подмосковной Балашихе
В результате дорожной аварии с участием двух большегрузных автомобилей в Подмосковье пострадал один человек.
Как уточняется, инцидент произошел в Балашихе на улице Главная.
В результате ДТП один человек оказался зажат в искореженном автомобиле, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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