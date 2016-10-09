Грузовик въехал в толпу в Японии
В японском городе Канъондзи грузовик врезался в праздничную толпу. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек.
Происшествие случилось во время храмового шествия. Около 10 человек получили травмы. Водитель грузовика задержан, ему предъявлены обвинения, сообщает издание "Известия". Причины и обстоятельства происшествия уточняются.
В Японии на храмовых праздниках проходят шествия. Зачастую участники выходят на проезжую часть, полиция выделяет для них специальные полосы. Такая организация мероприятия может создавать аварийные ситуации.
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