Грузовик снес в Подмосковье пешеходную трубу через дорогу
В Пушкинском районе Московской области водитель грузовика «Volvo» совершил наезд на балку надземного пешеходного перехода.
Инцидент произошел на тридцать первом километре дороги М-8 «Холмогоры».
В результате аварии переход обрушился. Сейчас движение на участке заблокировано. Объехать участок можно по Осташковскому шоссе и по дорогам Королева, Пушкино и Ивантеевки.
В результате инцидента никто не пострадал, передает «Подмосковье сегодня».
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