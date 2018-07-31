Грузовик снес в Подмосковье пешеходную трубу через дорогу

В Пушкинском районе Московской области водитель грузовика «Volvo» совершил наезд на балку надземного пешеходного перехода.

Инцидент произошел на тридцать первом километре дороги М-8 «Холмогоры».

В результате аварии переход обрушился. Сейчас движение на участке заблокировано. Объехать участок можно по Осташковскому шоссе и по дорогам Королева, Пушкино и Ивантеевки.

В результате инцидента никто не пострадал, передает «Подмосковье сегодня».

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