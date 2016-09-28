Грузовик сбил женщину в Москве

Грузовик совершил наезд на женщину, когда она переходила дорогу.

В Юго-Западном административном округе Москвы КамАЗ сбил на проезжей части женщину-пешехода. Пострадавшая получила тяжелую травму ноги. В данный момент она госпитализирована.

По данным пресс-службы столичного управления ГИБДД, инцидент произошел в районе дома 9 на проспекте Вернадского.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ, передает агентство "Москва".