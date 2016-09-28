Грузовик сбил женщину в Москве
Грузовик совершил наезд на женщину, когда она переходила дорогу.
В Юго-Западном административном округе Москвы КамАЗ сбил на проезжей части женщину-пешехода. Пострадавшая получила тяжелую травму ноги. В данный момент она госпитализирована.
По данным пресс-службы столичного управления ГИБДД, инцидент произошел в районе дома 9 на проспекте Вернадского.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГАИ, передает агентство "Москва".
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