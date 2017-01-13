Грузовик протаранил здание школы для девочек в округе Багх в Пакистане

Как минимум четыре человека погибли и более тридцати получили ранения, после того как большегрузный автомобиль врезался в здание школы для девочек в округе Багх в пакистанской части Кашмира.

По предварительной информации, погибли четыре девочки из четвертого класса и их учитель, пострадавшие госпитализированы, некоторые из них находятся в критическом состоянии, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

По предварительной информации, водитель грузовика, перевозившего муку, не справился с управлением и врезался в здание, после чего скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан.