Грузовик протаранил здание школы для девочек в округе Багх в Пакистане
Как минимум четыре человека погибли и более тридцати получили ранения, после того как большегрузный автомобиль врезался в здание школы для девочек в округе Багх в пакистанской части Кашмира.
По предварительной информации, погибли четыре девочки из четвертого класса и их учитель, пострадавшие госпитализированы, некоторые из них находятся в критическом состоянии, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.
По предварительной информации, водитель грузовика, перевозившего муку, не справился с управлением и врезался в здание, после чего скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан.
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