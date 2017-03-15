Грузовик опрокинулся на внутренней стороне МКАД

ДТП с участием четырех автомобилей осложнило движение по внутренней стороне МКАД в Москве Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД, серьезно осложнив движение автотранспорта, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Как уточняется в материале, ДТП произошло утром 15 марта. В результате столкновения грузовой фуры и трех легковушек на 1-м километре внутренней стороны МКАД большегрузное авто перевернулось, частично перекрыв движение.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы уточнили, что движение на данном участке осложнено от шоссе Энтузиастов до улицы Энергетиков. По внутренней стороне МКАД движение осуществляется в свободном режиме.

Транспортный комплекс Москвы рекомендует водителям воздержаться от поездок в район перекрытия движения, сообщает «Интерфакс».

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