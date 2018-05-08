Грузия ввела для туристов специальные льготные карты
Грузия выпустила для приезжающих в страну иностранных туристов специальные карты - Tourist Card.
Отмечается, что карты позволят посетителям из-за границы пользоваться скидками при посещении ресторанов и различных достопримечательностей, а также они дают возможность любому приехавшему в Грузию путешественнику оплачивать поездки в метро, автобусе, маршрутном такси и по канатной дороге.
Также можно пользоваться скидками в кафе, барах и ресторанах, музеях и магазинах сувениров, туристических компаниях, гостиницах и торговых центрах.
Стоимость карты составляет чуть больше 10 лари (250 рублей), сообщает Interfax.
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