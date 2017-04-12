Грузия полностью отказалась от российского газа
Грузинское правительство до конца 2017 года не будет покупать газ у «Газпрома».
По словам министра энергетики Каха Каладзе свои недостатки в ресурсе они закупят в Азербайджане.
По соглашению российско-грузинских договоров, Грузия имеет право покупать газ у Ирана или Азербайджана, по своему усмотрению.
К моменту, когда закончится срок действия двухлетнего контракта с «Газпромом», Грузия, по словам Каладзе, будет еще меньше зависеть от поставок российского топлива, поскольку к этому времени построят новое газохранилище, передает РИА Новости.
Тбилиси не приобретает топливо у «Газпрома» с 2007 года - до конца 2016 Грузия получала десятую часть от общего объема поставок российского газа в Армению в качестве платы за транзит.
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