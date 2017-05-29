Грузия откажется от автоматов Калашникова

Грузия постепенно откажется от пулеметов Калашникова советского производства, заменив их на оружие натовских стандартов, говорится в сообщении Минобороны Грузии.

Как отмечается в материале, грузинское ведомство приняло решение принять на вооружение армии американские автоматы М-240.

В Минобороны также отметили, что 30 мая исполняется два года со дня основания в Грузии тренировочного и оценочного центра НАТО-Грузия, сообщает «Интерфакс».