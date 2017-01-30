Грузия допускает возможность восстановления дипотношений с РФ

Россия и Грузия могут восстановить дипломатические отношения, прерванные после событий августа 2008 года, при определенных условиях, которые должна выполнить Москва, заявил специальный представитель грузинского премьера по связям с РФ Зураб Абашидзе.

Он также сообщил, что в Тбилиси приветствовали бы упрощение режима въезда в РФ для граждан Грузии, отметив, что увязывать вопросы визового режима с восстановлением дипотношений власти Грузии точно не будут.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин приветствовал заявление Абашидзе о возможности восстановления дипотношений между двумя странами.

- Как известно, не Россия разорвала дипломатические отношения в сентябре 2008 года, и с нашей стороны препятствий для их восстановления не было и нет. Так что сроки позитивных перемен в этом вопросе зависят исключительно от Тбилиси, - цитируют «Народные новости» слова Карасина.

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