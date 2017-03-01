Грузинский священник-заключенный проклял правосудие в Тбилиси

Диакон Георгий Мамаладзе 10 февраля был задержан в тбилисском международном аэропорту с дозой цианида по обвинению в попытке убийства духовного лица высокой иерархии – он направлялся в Германию, где проходит лечение патриарх Грузии Илия Второй.

Как сообщил прокурор Джарджи Циклаури, в среду Мамаладзе отказался от сотрудничества со следствием и проклял грузинские правоохранительные органы, передает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам прокурора, представители следствия готовились продолжить допрос подозреваемого диакона, но тот передал через адвоката записку, содержавшую проклятья в адрес следователей и в целом в адрес правоохранительных органов.

В свою очередь, адвокат обвиняемого озвучил содержание записки: «Если у меня был цианид и я хотел отравить патриарха, Шорену (Шорена Тетруашвили, референт патриарха - ИФ) или другое духовное лицо высокой иерархии, пусть с этим проклятьем живут мои потомки, а если нет – ваши».