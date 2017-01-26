38 грузинских наемников дезертировали из ВСУ из-за невыплаты им зарплаты
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил журналистам о том, что 38 грузинских наемников самовольно покинули расположение части в зоне так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе, из-за того, что Вооруженные силы Украины не выплатили им денежное довольствие.
- 24 января 38 наемников так называемого «Грузинского легиона» из состава 25-го отдельного батальона 54-й бригады вооруженных сил Украины, дислоцирующегося в районе населенного пункта Троицкое Попаснянского района, на почве конфликта с командиром бригады Горбатюком из-за невыплаты денежного довольствия сели в автобус и убыли в Харьков для дальнейшего возвращения в Грузию, - цитирует Марочко ЛуганскИнформЦентр.
По словам майора, именно этот отряд наемников, как утверждало украинское командование, якобы «значительно продвинулся» в сторону позиций ополчения в районе Светлодарской дуги.
Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко сообщил, что украинское командование продолжает восполнять недокомплект личного состава за счет наемников, в частности, в подразделения киевских силовиков на Луганщине приняты более 300 иностранных легионеров.
В ЛНР неоднократно отмечали размещение иностранных бойцов вблизи линии соприкосновения. Так, отряд литовских наемников из 30 человек размещен в районе населенного пункта Счастье. Было также зафиксировано прибытие в Донбасс польских, канадских, американских легионеров, а на блокпост в районе Попасной было направлено подразделение, состоящее преимущественно из женщин.
По данным разведки ЛНР, наемники и бойцы националистических батальонов постоянно конфликтуют друг с другом и с местным населением, а также занимаются мародерством.
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