38 грузинских наемников дезертировали из ВСУ из-за невыплаты им зарплаты

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил журналистам о том, что 38 грузинских наемников самовольно покинули расположение части в зоне так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе, из-за того, что Вооруженные силы Украины не выплатили им денежное довольствие.

- 24 января 38 наемников так называемого «Грузинского легиона» из состава 25-го отдельного батальона 54-й бригады вооруженных сил Украины, дислоцирующегося в районе населенного пункта Троицкое Попаснянского района, на почве конфликта с командиром бригады Горбатюком из-за невыплаты денежного довольствия сели в автобус и убыли в Харьков для дальнейшего возвращения в Грузию, - цитирует Марочко ЛуганскИнформЦентр.

По словам майора, именно этот отряд наемников, как утверждало украинское командование, якобы «значительно продвинулся» в сторону позиций ополчения в районе Светлодарской дуги.

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко сообщил, что украинское командование продолжает восполнять недокомплект личного состава за счет наемников, в частности, в подразделения киевских силовиков на Луганщине приняты более 300 иностранных легионеров.

В ЛНР неоднократно отмечали размещение иностранных бойцов вблизи линии соприкосновения. Так, отряд литовских наемников из 30 человек размещен в районе населенного пункта Счастье. Было также зафиксировано прибытие в Донбасс польских, канадских, американских легионеров, а на блокпост в районе Попасной было направлено подразделение, состоящее преимущественно из женщин.

По данным разведки ЛНР, наемники и бойцы националистических батальонов постоянно конфликтуют друг с другом и с местным населением, а также занимаются мародерством.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина, ЛНР
Следующая новость Дадин просит о переводе в подмосковную колонию

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО