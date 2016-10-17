В Грузии зарегистрировано землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировано в понедельник в Грузии.
Подземные толчки ощущались на востоке страны.
По данным Центра сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр землетрясения располагался в районе села Согутло в 59 километрах от Тбилиси. Об этом сообщает Интерфакс.
Информации о пострадавших или разрушениях нет.
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