В Грузии зарегистрировано землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировано в понедельник в Грузии.

Подземные толчки ощущались на востоке страны.

По данным Центра сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр землетрясения располагался в районе села Согутло в 59 километрах от Тбилиси. Об этом сообщает Интерфакс.

Информации о пострадавших или разрушениях нет.

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