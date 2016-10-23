В Грузии не зафиксированы нарушения на повторных выборах в парламент

На четырех избирательных участках прошли повторные выборы в парламент Грузии.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера ЦИК Грузии Анну Микеладзе.

По ее словам, в выборах в среднем во всех четырех избирательных участках приняли участие около 52 процентов избирателей.

- ЦИК обнародует на своей странице в интернете итоги состоявшихся сегодня выборов через несколько часов, после того как получит данные с избирательных участков, - сообщила Микеладзе.

Итоги выборов с четырех из 3702 избирательных участков практически не меняют результаты первого тура парламентских выборов за исключением выявления победителей в двух из 73 одномандатных избирательных округах.