В Грузии не зафиксированы нарушения на повторных выборах в парламент
На четырех избирательных участках прошли повторные выборы в парламент Грузии.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера ЦИК Грузии Анну Микеладзе.
По ее словам, в выборах в среднем во всех четырех избирательных участках приняли участие около 52 процентов избирателей.
- ЦИК обнародует на своей странице в интернете итоги состоявшихся сегодня выборов через несколько часов, после того как получит данные с избирательных участков, - сообщила Микеладзе.
Итоги выборов с четырех из 3702 избирательных участков практически не меняют результаты первого тура парламентских выборов за исключением выявления победителей в двух из 73 одномандатных избирательных округах.
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