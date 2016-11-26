В Грузии утвержден состав нового правительства
Парламент Грузии утвердил состав нового правительства страны и кандидатуру его главы – Георгия Квирикашвили.
Новый состав кабмина поддержали 110 депутатов из 150. Против проголосовали 19 парламентариев. После утверждения парламентом состава нового правительства и его главы, соответствующий акт направляется на подпись президенту Грузии. После этого премьер вступит в должность и официально назначит ранее представленных им министров.
Квирикашвили заверил депутатов, что новый кабмин продолжит работу в направлении развития торгово-экономического сотрудничества с Россией, сообщает ТАСС.
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