В Грузии стартовали выборы в парламент

В Грузии в 8:00 по местному времени (в 7:00 по Москве) открылись избирательные участки, на которых можно будет проголосовать за кандидатов в парламент страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Всего в стране более 3,5 миллиона избирателей. В парламент страны выберут 150 депутатов.

За депутатские мандаты борются 19 партий и 6 блоков.

Совсем скоро в ЦИК страны состоится первый брифинг, на котором представят информацию о начале голосования на избирательных участках.

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