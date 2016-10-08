В ЦИК Грузии рассказали о спокойном начале парламентских выборов

Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе заявила, что голосование на парламентских выборах в Грузии проходит спокойно и мирной.

По ее словам, участки для избирателей открылись в 8:00, сообщает РИА «Новости».

Сегодня грузины выберут 150 депутатов в парламент.