В ЦИК Грузии рассказали о спокойном начале парламентских выборов

Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе заявила, что голосование на парламентских выборах в Грузии проходит спокойно и мирной.

По ее словам, участки для избирателей открылись в 8:00, сообщает РИА «Новости».

Сегодня грузины выберут 150 депутатов в парламент.

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