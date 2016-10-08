В ЦИК Грузии рассказали о спокойном начале парламентских выборов
Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе заявила, что голосование на парламентских выборах в Грузии проходит спокойно и мирной.
По ее словам, участки для избирателей открылись в 8:00, сообщает РИА «Новости».
Сегодня грузины выберут 150 депутатов в парламент.
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