В Грузии признали марихуану не опасной для общества

В Грузии Конституционный суд удовлетворил иск оппозиционной партии «Гирчи», которая настаивала на отмене уголовного наказания за употребление марихуаны.

Авторы иска отметили, что марихуана может применяться в медицинских целях, а также для развлечения. При этом подчеркнули, что человек имеет право сам выбирать форму отдыха, а употребление марихуаны не несет опасности для общества.

Убедительные доказательства обратного в суд представлены не были. Равно как и того, что марихуана способна сформировать у человека потребность в других наркотиках.

В результате суд пришел к выводу, что употребление марихуаны безопасно для публичных интересов, а применение уголовного наказания за это неконституционно и несовместимо со свободным общество, передает ТАСС.

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