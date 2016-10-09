В Грузии лидирует партия "Грузинская мечта"

По данным экзит-поллов на парламентских выборах в Грузии лидируют две партии: "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение".

По данным с подсчета 59,58 процента голосов "Грузинская мечта" набрала 50,16 процента голосов. Сторонники Михаила Саакашвили набирают 26,65 процента голосов. Остальные претенденты на места в парламенте остались далеко позади.

"Грузинская мечта" выступает за улучшение отношений с Россией, сообщает РИА "Новости". Выборы в Грузии проходят по смешанной системе. Партийные списки на выборы выдвинули 19 партий.