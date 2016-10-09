В Грузии лидирует партия "Грузинская мечта"
По данным экзит-поллов на парламентских выборах в Грузии лидируют две партии: "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение".
По данным с подсчета 59,58 процента голосов "Грузинская мечта" набрала 50,16 процента голосов. Сторонники Михаила Саакашвили набирают 26,65 процента голосов. Остальные претенденты на места в парламенте остались далеко позади.
"Грузинская мечта" выступает за улучшение отношений с Россией, сообщает РИА "Новости". Выборы в Грузии проходят по смешанной системе. Партийные списки на выборы выдвинули 19 партий.
Следующая новость В ФРГ специалисты обезвредили взрывчатку
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии