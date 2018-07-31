В Грузии легализовали употребление марихуаны в личных целях

В Грузии отменили административную ответственность за употребление марихуаны.

Уголовную ответственность за подобное преступление отменили еще в конце 2017 года.

Конституционный суд Грузии отменил административную ответственность за употребление марихуаны, ранее сумма штрафа могла составлять до 500 лари, это около 12 тысяч рублей.

Суд вынес решение на основании того, что употребление марихуаны защищено правом на свободу личности. Стоит также отметить, что употреблять наркотики можно будет не везде, за употребление в образовательных учреждениях и некоторых общественных местах, всё ещё полагается наказание.

В мае этого года, после рейдов в ночных клубах, направленных на поиск наркотических средств, начались протесты.

В конце прошлого года в Грузии отменили уголовную ответственность за употребление курительного наркотика.

Партия же «Гирчи», подавшая иск против нововведния, посчитала, что следующим шагом будет легализация в Грузии всех видов наркотиков, отмечает Kommersant.

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