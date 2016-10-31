Грушко назвал расширение НАТО на восток угрозой общеевропейской безопасности

Вопреки декларируемому НАТО лозунгу об укреплении восточного фланга альянса в целях обеспечения безопасности Европы, на деле это противоречит общеевропейским интересам. Такое заявление сделал постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко.

- Очевидно, что сегодня усиление восточного фланга – это просто некий проект, который прямым образом не только не соответствует, а противоречит общеевропейским интересам безопасности, - цитирует Грушко ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

По словам постпреда, НАТО меняет содержание военной безопасности в регионах, расположенных в непосредственной близости от российских границ.

Грушко подчеркнул также, что Североатлантический альянс отказался обсуждать вопросы воздушной безопасности на Балтике.

- Сам факт того, что страны НАТО отказались от предложенной нами экспертной встречи на военном уровне в Москве по всем аспектам безопасности воздушного движения в этом регионе, показателен, - подчеркнул Грушко, напомнив об отказе альянса обсудить предложение о запрете полетов над акваторией Балтийского моря с выключенными транспондерами.

- Как только мы об этом сказали, тема транспондеров фактически исчезла из политического лексикона стран НАТО. Она перестала существовать, и до последнего времени мало уже кто ее поднимал. И я не уверен в том, что НАТО искренне готова договариваться о присоединении к такому режиму, - заявил дипломат.