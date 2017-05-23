Группировка ДАИШ заявила о причастности к взрыву в Манчестере
Запрещенная в России террористическая группировка ДАИШ взяла на себя ответственность за взрыв в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.
Боевики сняли видеоролик и разместили его в социальных сетях, сообщает ТАСС со ссылкой на иракский портал «Ахбар Ирак».
Ранее сообщалось, что по одной из версий, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
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