Группировка ДАИШ заявила о причастности к взрыву в Манчестере

Запрещенная в России террористическая группировка ДАИШ взяла на себя ответственность за взрыв в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.

Боевики сняли видеоролик и разместили его в социальных сетях, сообщает ТАСС со ссылкой на иракский портал «Ахбар Ирак».

Ранее сообщалось, что по одной из версий, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.