Группировка «Ахрар аш-Шам» отказалась от участия в переговорах по Сирии в Астане

Руководство вооруженной оппозиционной группировки «Ахрар аш-Шам» уведомило об отказе принять участие в переговорах по Сирии, которые состоятся 23 января в Астане.

Боевики мотивировали свое решение тем, что недовольны тем, как выполняется режим прекращения огня, и тем, что стороной-гарантом соглашения выступает Россия, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Enab Baladi.

Как подчеркнули лидеры группировки, они не считают изменниками оппозиционеров, согласившихся на участие в переговорах и поддержат решения в случае «хороших результатов в интересах народа».

Ранее согласие участвовать в диалоге дали 28 вооруженных оппозиционных формирования, включая исламистское формирование «Джейш аль-Ислам».

Переговоры в Астане будут проходить в рамках сотрудничества в трехстороннем формате Россия-Иран-Турция. Ранее президент России Владимир Путин отметил эффективность такого формата по урегулированию ситуации в Сирии, но подчеркнул необходимость учета интересов в регионе таких глобальных игроков, как США.

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