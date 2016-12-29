Группировка «Ахрар аш-Шам» отказалась соблюдать условия перемирия в Сирии

Вооруженная антиправительственная группировка «Ахрар аш-Шам» выступила с заявлением, что не подписывала соглашение о полном прекращении огня в Сирии с полуночи 30 декабря.

Как заявили представители этой организации, у них имеются определенные замечания в связи с договоренностью о «режиме тишины», - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало список сирийских группировок, присоединившихся к соглашению о полном прекращении огня, и «Ахрар аш-Шам» в этом списке присутствует.

Как заявил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, все вооруженные формирования, которые отказались подписать договоренность о прекращении огня, будут автоматически причислены к террористическим организациям, против которых будет вестись беспощадная борьба так же, как против ДАИШ и «Джебхат ан-Нусры» (запрещенные в РФ организации).