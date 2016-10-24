Группе из 48 мирных жителей удалось вырваться из восточного Алеппо
Небольшой группе из 48 человек удалось вырваться из восточного Алеппо, который продолжает оставаться под контролем боевиков. Об этом сообщил представитель полиции города.
- С востока смогли вырваться 48 человек. Детали раскрыть пока не можем. Надеемся, что по той же системе сможем вытащить больше людей, — заявил полицейский корреспонденту РИА «Новости».
По разным оценкам, в восточных кварталах сирийского Алеппо остается около семи тысяч террористов, представляющих различные группировки.
Во время гуманитарной паузы 20 октября боевикам было предложено выйти из города по шести коридорам безопасности, однако они отказались сделать это и под угрозой смерти запретили покидать город мирным жителям.
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