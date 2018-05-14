Группа российских туристов отравилась в ОАЭ
Российские туристы, прилетевшие на отдых в ОАЭ из Екатеринбурга, отравились после завтрака в отеле Sheraton города Шарджа.
По словам одной из пострадавших, причиной отравления стал завтрак, после которого слегли 50 человек.
«Ребенок у меня не завтракал, поэтому не заболел. А нам с мужем до сих пор плохо», — подчеркнула туристка.
В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подтвердила информацию о случаях заражения энтеровирусом в отеле Sheraton.
При этом она подчеркнула, что это единичные случаи, а не массовое заражение, сообщает «360».
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