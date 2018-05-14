Группа российских туристов отравилась в ОАЭ

Российские туристы, прилетевшие на отдых в ОАЭ из Екатеринбурга, отравились после завтрака в отеле Sheraton города Шарджа.

По словам одной из пострадавших, причиной отравления стал завтрак, после которого слегли 50 человек.

«Ребенок у меня не завтракал, поэтому не заболел. А нам с мужем до сих пор плохо», — подчеркнула туристка.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подтвердила информацию о случаях заражения энтеровирусом в отеле Sheraton.

При этом она подчеркнула, что это единичные случаи, а не массовое заражение, сообщает «360».