Группа нелегалов пыталась с Сахалина попасть в Сирию
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали группу выходцев из стран южно-азиатского региона, пытавшихся с Сахалина пробраться в Сирию для вступления в ряды террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
По словам представителя регионального управления ФСБ по Сахалинской области, большинство задержанных поддались идеологическому влиянию лидера группировки и планировали через третьи страны пробраться на территории, контролируемые боевиками ИГ.
Отмечается также, что задержанные длительное время находились в России нелегально, а один из нарушителей ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы и взятку.
На данный момент все задержанные депортированы в свои страны для дальнейших следственных действий и привлечения их к уголовной ответственности, сообщает Ura.ru.
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