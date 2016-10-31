Группа компаний ПИК покупает "Мортон"
Президент ГК "ПИК", ранее купивший на личные средства 100 процентов акций компании "Мортон", продает ценные бумаги. Объединение структур может завершиться уже в этом году.
Сделка будет закрыта после проверки ФАС, сообщает издание "Ведомости". Структура будет развиваться под брендом "ПИК". Ранее, при покупке, Гордеев отмечал, что "Мортон" будет развиваться как самостоятельный бренд.
– Сделка открывает хорошие перспективы для роста бизнеса. Мы рассчитываем в ближайшее время стать лидерами сектора по операционным результатам и рыночной капитализации, – рассказал президент ГК "Пик".
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