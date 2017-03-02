Группа компаний Ахметова отказалась платить налоги ДНР и ЛНР

Группа компаний «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, отказалась платить налоги в бюджеты ДНР и ЛНР, говорится в сообщении компании.

- Мы считаем частную собственность суверенной, а требование о перерегистрации своих предприятий и оплате налогов самопровозглашенным ДНР и ЛНР - неприемлемым, - цитирует ТАСС заявление компании.

Группа также подчеркнула, что продолжает работать исключительно в рамках украинского законодательства и не планирует менять юрисдикцию своих активов.

Деятельность СКМ сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической и финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, добыче глины, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

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