Группа Eagles решила засудить отель в Мексике

Музыканты рок-группы Eagles подали в суд на гостиницу в Мексике, которая носит название, совпадающее с главным хитом коллектива – Hotel California.

По мнению участников группы, владельцы отеля пытаются заработать на популярности песни. В частности, менеджеры гостиницы убеждают постояльцев, что отель напрямую связан с хитом группы, сообщает РИА ФедералПресс.

Согласно данным СМИ, гостиница был построена в середине прошлого века и называлась просто California. С тех пор у нее неоднократно менялись и хозяева, и вывеска. В начале 2000-х годов ее приобрели супруг из Канады, которые и выбрали нынешнее название.