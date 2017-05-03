Группа Eagles решила засудить отель в Мексике
Музыканты рок-группы Eagles подали в суд на гостиницу в Мексике, которая носит название, совпадающее с главным хитом коллектива – Hotel California.
По мнению участников группы, владельцы отеля пытаются заработать на популярности песни. В частности, менеджеры гостиницы убеждают постояльцев, что отель напрямую связан с хитом группы, сообщает РИА ФедералПресс.
Согласно данным СМИ, гостиница был построена в середине прошлого века и называлась просто California. С тех пор у нее неоднократно менялись и хозяева, и вывеска. В начале 2000-х годов ее приобрели супруг из Канады, которые и выбрали нынешнее название.
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