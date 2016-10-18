Группа Depeche Mode попала в список номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла

Зал славы Рок-н-ролла в американском Кливленде опубликовал на своем официальном сайте список номинантов на включение в декабре 2016 года.

В него вошли рэпер Тупак Шакур, певица Джанет Джексон, британская группа Depeche Mode, американские гранжеры Pearl Jam, классики хардкор-панка Bad Brains и легенда фолк-рока певица Джоан Баэз. Такие группы, как Chic, Kraftwerk и MC5 фигурируют в номинации не первый год, но пока не попали в число избранных, - сообщает Lenta.ru.

Окончательные итоги опроса, который традиционно проводится среди экспертов – журналистов и представителей музыкальной индустрии, будут обнародованы в декабре. Впрочем, рядовые любители музыки также имеют возможность высказать свое мнение, проголосовав на сайте организации.

Согласно существующим правилам, группа или исполнитель могут претендовать на включение в Зал славы рок-н-ролла лишь спустя 25 лет после выхода первого сингла. Так, знаменитая группа Deep Purple 22 года входила в списки претендентов и только в декабре 2015 года удостоилась права быть представленной в музее в Кливленде.