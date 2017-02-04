Группа Black Sabbath объявила о завершении музыкальной деятельности

Британская группа Black Sabbath объявила о завершении своей деятельности. Ее последний концерт состоится 4 февраля в родном для участников городе Бирмингем. Он пройдет на сцене концертного зала Genting Arena, который вмещает более 15 тысяч зрителей.

Вокалист команды Black Sabbath Оззи Осборн в интервью телерадиовещательной корпорации «Би-би-си» рассказал о переполняющих его эмоциях и как он со слезами уходит со сцены. Говоря об истории зарождения группы, которая возникла 49 лет назад, он уточнил, что их творческий путь начинался не так, как у большинства музыкальных групп конца 1960-х, - сообщает ТАСС.

«Одним из главных предметов гордости для меня является то, что Black Sabbath не была группой, созданной кем-то из больших магнатов (продюсеров). Это были четыре парня, которые сказали: «Пусть у нас будет мечта», - отметил 68-летний Оззи. Он пообещал, что не бросит сольную карьеру.

Black Sabbath появилась в 1968 году. В состав группы вошли гитарист и автор основных песен Тони Айомми, бас-гитарист и автор Гизер Батлер, солист Оззи Осборн и барабанщик Билл Уорд. Коллектив работал в музыкальном направлении хэви-метал. На протяжении многих лет состав команды менялся, его солистами становились Ронни Джеймс Дио и Иэн Гиллан - участники групп Rainbow и Deep Purple.