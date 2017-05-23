Грудной младенец эвакуирован на вертолете после ДТП на МКАД

В Москве на 7-м километре МКАД произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого пострадало два человека, включая грудного младенца.

Вовремя подоспевший вертолет сел прямо на автомагистраль, после чего увез ребенка в детскую городскую клиническую больницу №9.

На МКАД образовалась многокилометровая пробка, сообщает «Строительство.ru».

По последним данным, ДТП произошло с участием сразу трех легковых автомобилей – «Mercedes», «Kia» и «Toyota», один из которых превысил допустимую скорость.