Грудной младенец эвакуирован на вертолете после ДТП на МКАД
В Москве на 7-м километре МКАД произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого пострадало два человека, включая грудного младенца.
Вовремя подоспевший вертолет сел прямо на автомагистраль, после чего увез ребенка в детскую городскую клиническую больницу №9.
На МКАД образовалась многокилометровая пробка, сообщает «Строительство.ru».
По последним данным, ДТП произошло с участием сразу трех легковых автомобилей – «Mercedes», «Kia» и «Toyota», один из которых превысил допустимую скорость.
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