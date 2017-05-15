Грудное молоко способно излечивать рак

Научные сотрудники из Швейцарии, обнаружили в грудном молоке вещество, способное бороться с опухолями. Данное открытие может помочь тем, кто страдает от рака мочевого пузыря, матки и кишечника.

Вещество, вступающее в реакцию с опухолью, называется «гамлет». Оно вмешивается только в злокачественные клетки, здоровые ткани при этом не подвергаются опасности. Как рассказала автор исследования профессор Катарина Сванберг, в грудном молоке содержится белок альфа-лактальбумин, который, попадая в кишечник, трансформируется в агент, уничтожающий раковые клетки. Данное открытие было сделано невзначай, при добавлении вещества в опухолевые ткани, однако оно имеет важнейшее практическое значение, - сообщает «Medikforum.ru».

Белок способен ломать внешнюю защиту опухолевых клеток и проникать в них, уничтожая ядра и митохондрии. В результате клетка остается без энергии и через некоторое время погибает.

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