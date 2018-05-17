США грозят санкциями «Северному потоку — 2»
Заместитель директора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк пригрозила проекту «Северный поток - 2» санкциями.
Она также заявила, что готова сделать все, чтобы предотвратить реализацию российского проекта.
«Мы были бы рады, если бы проект не состоялся», — сказала Оудкирк.
При этом она подчеркнула, что в Вашингтоне надеются, что до ограничительных мер дело не дойдет, а также отметила, что власти США руководствуются геополитическими и энергетическими причинами, а не желанием продавать свой сжиженный газ Европе.
«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Категорически против реализации проекта выступает Украина, так как потеряет доход от транзита российского топлива в Европу, сообщает «РИА Новости».
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