США грозят России прекращением диалога по сирийскому вопросу

Между США и Россией существует огромное недоверие в сфере урегулирования ситуации в Сирии. Такую точку зрения высказал госсекретарь США Джон Керри.

В частности, глава американской дипломатии упомянул разные подходы к решению сирийского вопроса, ввиду которых обсуждение урегулирования сейчас находится на грани приостановки.

«Уровень недоверия связан с теми операциями, которые осуществляет российская сторона, они широкомасштабны и неуместны с нашей точки зрения. Вот почему мы будем вынуждены отойти от концепции сотрудничества, которое дает Москве возможность делать то, что она делает», - приводит слова Керри агентство «Интерфакс».

Ранее из Вашингтона уже звучали угрозы в адрес России. Сегодня представитель Госдепа США Джон Кирби заявил, что действия террористов из Сирии могут распространиться на российские города. При этом в ходе военной операции, которую проводят российские ВКС в Сирии, нашу страну, по мнению Кирби, ждут новые потери: гибель солдат и, возможно, сбитые самолеты.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал «угрозы» США в адрес России де-факто поддержкой террористов. Еще жестче отреагировала на заявления из Вашингтона официальный представитель российского МИДа Мария Захарова:

«Вам не кажется, что подобное чревовещание про «трупы в мешках», «теракты в российских городах» и «потери самолетов» больше похоже на команду «фас», чем на комментарий дипломата?» - спросила у западного коллеги Захарова.

Новости по теме
Следующая новость «Роснефть» оценила вред своей репутации от статьи РБК в 3 миллиарда рублей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО