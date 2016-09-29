США грозят России прекращением диалога по сирийскому вопросу

Между США и Россией существует огромное недоверие в сфере урегулирования ситуации в Сирии. Такую точку зрения высказал госсекретарь США Джон Керри.

В частности, глава американской дипломатии упомянул разные подходы к решению сирийского вопроса, ввиду которых обсуждение урегулирования сейчас находится на грани приостановки.

«Уровень недоверия связан с теми операциями, которые осуществляет российская сторона, они широкомасштабны и неуместны с нашей точки зрения. Вот почему мы будем вынуждены отойти от концепции сотрудничества, которое дает Москве возможность делать то, что она делает», - приводит слова Керри агентство «Интерфакс».

Ранее из Вашингтона уже звучали угрозы в адрес России. Сегодня представитель Госдепа США Джон Кирби заявил, что действия террористов из Сирии могут распространиться на российские города. При этом в ходе военной операции, которую проводят российские ВКС в Сирии, нашу страну, по мнению Кирби, ждут новые потери: гибель солдат и, возможно, сбитые самолеты.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал «угрозы» США в адрес России де-факто поддержкой террористов. Еще жестче отреагировала на заявления из Вашингтона официальный представитель российского МИДа Мария Захарова:

«Вам не кажется, что подобное чревовещание про «трупы в мешках», «теракты в российских городах» и «потери самолетов» больше похоже на команду «фас», чем на комментарий дипломата?» - спросила у западного коллеги Захарова.