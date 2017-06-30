Грозовая молния поразила два самолета при подлете к столице
Два пассажирских самолета при подлете к Москве были повреждены ударом молнии во время грозового ливня с градом.
Первым удар получил пассажирский «Боинг» из Астрахани около аэропорта «Внуково», а после – разряд получил и самолет из Праги неподалеку от «Шереметьево».
Никто из пассажиров и членов экипажей не пострадал.
По последним данным, на одном из самолетов оплавилось несколько заклепок обшивки фюзеляжа, на другом - повреждения на одном из стабилизаторов и обтекателей, сообщает Interfax.
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