В Грозном произошла перестрелка между полицейскими и бандитами
Группа вооруженных злоумышленников напала на сотрудников полиции в Грозном. Четверо преступников были убиты, еще двое ранены.
Среди правоохранителей жертв нет. Пострадал только один сотрудник ДПС – преступники сбили его в ходе попытки скрыться на автомобиле. И полицейский, и двое раненых злоумышленников госпитализированы, передает ТАСС.
В настоящее время устанавливаются личности нападавших. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал их действия попыткой совершить резонансные преступления против сотрудников правоохранительных органов.
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