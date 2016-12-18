В Грозном произошла перестрелка между полицейскими и бандитами

Группа вооруженных злоумышленников напала на сотрудников полиции в Грозном. Четверо преступников были убиты, еще двое ранены.

Среди правоохранителей жертв нет. Пострадал только один сотрудник ДПС – преступники сбили его в ходе попытки скрыться на автомобиле. И полицейский, и двое раненых злоумышленников госпитализированы, передает ТАСС.

В настоящее время устанавливаются личности нападавших. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал их действия попыткой совершить резонансные преступления против сотрудников правоохранительных органов.