В Грозном появится дельфинарий площадью 10 тысяч квадратных метров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне будет построен дельфинарий, который войдет в состав крупного спортивно-оздоровительного и развлекательного комплекса «Грозненское море».

Кадыров сообщил: «Нам удалось найти инвестора и приступить к строительству комплекса, который по своим масштабам и уникальности станет первым на юге страны». Глава Чечни пояснил, что дельфинарий будет занимать площадь 10000 квадратных метров, вокруг него будут построены трибуны на 500 мест.

Кадыров добавил, что проект станет большим детским городком, где возведут игровые площадки, детскую железную дорогу, пруд для детей и родителей, прогулочные трассы, а вокруг комплекса создадут развлекательные аттракционы, зоны для прогулок, сообщает ТАСС.

Проект «Грозненское море» является одним из самых крупных в республике после горнолыжного курорта «Ведучи».