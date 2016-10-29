В Грозном начали строить дворец дзюдо имени Путина
В Грозном стартовало строительство нового дворца спорта дзюдо. Новое сооружение назовут именем президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Интерфакс».
Вчера состоялась закладка капсулы, в мероприятии принял участие глава республики Чечня Рамзан Кадыров.
- В знак признания больших заслуг президента России Владимира Путина в развитии дзюдо, дворец назван его именем, - отметил Кадыров. Глава региона обратился к присутствующим на церемонии спортсменам с пожеланием стать чемпионами Олимпиады-2020.
- Нужно много трудиться и тренироваться, тогда не придётся искать причины и оправдания проигрышу. Достойный всегда побеждает, - сказал Кадыров.
Комплекс рассчитан на несколько тысяч зрителей, в нём будут тренировочные залы и отель на сто мест. Дворец расположится в центре Грозного рядом со стадионом имени Билимханова и дворцом спорта «Колизей».
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