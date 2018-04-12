Ока грозит затопить город Рязань резким подъемом воды

Уровень воды в Оке в черте Рязани за сутки поднялся сразу на 101 сантиметр.

Отмечается, что уровень воды составил 250 см выше нулевой отметки гидрологического поста города.

Одной из причин называется вовсе не паводок, а тот факт, что в Рязани спустили воду, после чего сотрудников местного гидроузла об этом не предупредили.

В результате они не освободили шлюзы от задвижек, и вода смела бетонные плиты, а после - унесла их в Оку, передает «Комсомольская Правда».